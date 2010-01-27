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Олимпиада
Гари МакШеффри
№28
Нападающий
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Команда
Сканторп Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 авг. 1982 (38) лет
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:45
Челси
3 : 0
Бирмингем Сити
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Челси
3
Бирмингем Сити
0
был в запасе
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:30
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Сток Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
15:45
Бирмингем Сити
0 : 0
Челси
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бирмингем Сити
0
Челси
0
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
18:00
Эвертон
1 : 1
Бирмингем Сити
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Вест Хэм
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бирмингем Сити
1
Вест Хэм
0
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Бирмингем Сити
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2
Бирмингем Сити
3
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
15:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Бирмингем Сити
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вулверхэмптон
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Фулхэм
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бирмингем Сити
1
Фулхэм
0
был в запасе
09.11.2009
09 нояб. 2009
пн
23:00
Ливерпуль
2 : 2
Бирмингем Сити
09.11.2009
09 нояб. 2009
пн
23:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
2
Бирмингем Сити
2
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Манчестер Сити
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бирмингем Сити
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Сандерленд
90'
90'
90'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бирмингем Сити
2
Сандерленд
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
Арсенал
3 : 1
Бирмингем Сити
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
Бернли
2 : 1
Бирмингем Сити
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Бернли
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Бирмингем Сити
1 : 2
Болтон
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Бирмингем Сити
1
Болтон
2
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Халл Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
0
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
14:00
Бирмингем Сити
0 : 1
Астон Вилла
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бирмингем Сити
0
Астон Вилла
1
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бирмингем Сити
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Тоттенхэм
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Сток Сити
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бирмингем Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
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