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Олимпиада
Дамьен Джонсон
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
18 нояб. 1978 (42) года
Рост
175
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Болтон
2 : 1
Бирмингем Сити
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Болтон
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Тоттенхэм
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бирмингем Сити
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:45
Челси
3 : 0
Бирмингем Сити
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Челси
3
Бирмингем Сити
0
был в запасе
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Сток Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
15:45
Бирмингем Сити
0 : 0
Челси
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
15:45
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бирмингем Сити
0
Челси
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
18:00
Эвертон
1 : 1
Бирмингем Сити
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Манчестер Сити
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бирмингем Сити
0
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
14:00
Бирмингем Сити
0 : 1
Астон Вилла
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бирмингем Сити
0
Астон Вилла
1
был в запасе