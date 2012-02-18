Колин Дойл
№1
Вратарь
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Команда
Блэкпул
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
12 июня 1985 (35) лет
Рост
196
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 15:30
Челси
1 : 1
Бирмингем Сити
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала