Кэмерон Джером
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 окт. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 2
Саутгемптон
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала