Гарри О`Коннор
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
7 мая 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
Бирмингем Сити
2 : 0
Блэкпул
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Бирмингем Сити
2
Блэкпул
0
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
Арсенал
2 : 1
Бирмингем Сити
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Арсенал
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 15:30
Болтон
2 : 2
Бирмингем Сити
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Болтон
2
Бирмингем Сити
2
был в запасе
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
был в запасе
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
Сандерленд
2 : 2
Бирмингем Сити
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
2
Бирмингем Сити
2
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур