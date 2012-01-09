Микаэль Форсселл
№18
Нападающий
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
15 марта 1981 (40) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2012 09 янв. 2012 пн 22:45
Арсенал
1 : 0
Лидс
09.01.2012 09 янв. 2012 пн 22:45
минуты: 82' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
1
Лидс
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала