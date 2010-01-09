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Материалы
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Музыка
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Мартин Тэйлор
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 нояб. 1979 (41) год
Рост
193
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:30
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
15:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1
Бирмингем Сити
0
был в запасе