Стюарт Парнаби
№12
Защитник
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Команда
Хартлпул Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 июля 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Бирмингем Сити
0 : 2
Фулхэм
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 56'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Бирмингем Сити
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 56' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Бирмингем Сити
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Бирмингем Сити
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
Ливерпуль
5 : 0
Бирмингем Сити
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
5
Бирмингем Сити
0
был в запасе
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
Челси
3 : 1
Бирмингем Сити
50'
50'
50'
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Челси
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
Бирмингем Сити
2 : 0
Сандерленд
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Бирмингем Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 17:00
Блэкберн
1 : 1
Бирмингем Сити
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкберн
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Болтон
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бирмингем Сити
2
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Бирмингем Сити
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
09.03.2011 09 марта 2011 ср 23:00
Эвертон
1 : 1
Бирмингем Сити
09.03.2011 09 марта 2011 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 15:45
Бирмингем Сити
1 : 3
Вест Бромвич
05.03.2011 05 марта 2011 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Бирмингем Сити
1
Вест Бромвич
3
был в запасе
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
Блэкпул
1 : 2
Бирмингем Сити
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкпул
1
Бирмингем Сити
2
был в запасе
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 16:30
Вулверхэмптон
1 : 0
Бирмингем Сити
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
1
Бирмингем Сити
0
был в запасе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Фулхэм
1 : 1
Бирмингем Сити
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Манчестер Сити
0 : 0
Бирмингем Сити
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Сити
0
Бирмингем Сити
0
был в запасе
09.11.2010 09 нояб. 2010 вт 22:45
Сток Сити
3 : 2
Бирмингем Сити
09.11.2010 09 нояб. 2010 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
3
Бирмингем Сити
2
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
Бирмингем Сити
2 : 2
Вест Хэм
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Бирмингем Сити
2
Вест Хэм
2
был в запасе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 15:00
Астон Вилла
0 : 0
Бирмингем Сити
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Астон Вилла
0
Бирмингем Сити
0
был в запасе
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
Сандерленд
2 : 2
Бирмингем Сити
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
2
Бирмингем Сити
2
был в запасе