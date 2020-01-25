Крейг Гарднер
№8
Полузащитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 нояб. 1986 (34) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
был в запасе