Габриэль Агбонлахор
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 окт. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Кубок, 1/32 финала