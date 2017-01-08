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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Габриэль Агбонлахор
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 окт. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
19:00
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Кубок, 1/32 финала