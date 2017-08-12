Стюарт Тэйлор
№28
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 нояб. 1980 (40) лет
Рост
196
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:00
Саутгемптон
0 : 0
Суонси
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Саутгемптон
0
Суонси
0
был в запасе