Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стилян Петров
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
5 июля 1979 (41) год
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
Арсенал
3 : 0
Астон Вилла
13'
13'
13'
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Арсенал
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Фулхэм
66'
66'
66'
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
Блэкберн
1 : 1
Астон Вилла
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкберн
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:00
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Сити
62'
62'
62'
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Астон Вилла
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Астон Вилла
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 1
Эвертон
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Астон Вилла
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
02.01.2012
02 янв. 2012
пн
18:00
Астон Вилла
0 : 2
Суонси
02.01.2012
02 янв. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Челси
1 : 3
Астон Вилла
82'
82'
82'
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
82'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Челси
1
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
22:45
Сток Сити
0 : 0
Астон Вилла
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сток Сити
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:05
Астон Вилла
0 : 2
Ливерпуль
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Болтон
1 : 2
Астон Вилла
39'
39'
39'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
39'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
20:30
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
21.11.2011
21 нояб. 2011
пн
22:59
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
84'
84'
84'
21.11.2011
21 нояб. 2011
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 2
Норвич Сити
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
3
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
Сандерленд
2 : 2
Астон Вилла
20'
20'
20'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
20'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Сандерленд
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Вест Бромвич
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Астон Вилла
1
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
Манчестер Сити
4 : 1
Астон Вилла
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Показать все игры