Стилян Петров
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
5 июля 1979 (41) год
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Арсенал
3 : 0
Астон Вилла
13'
13'
13'
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Арсенал
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 0
Фулхэм
66'
66'
66'
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
Блэкберн
1 : 1
Астон Вилла
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкберн
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Сити
62'
62'
62'
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Астон Вилла
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Астон Вилла
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Эвертон
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Астон Вилла
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
Астон Вилла
0 : 2
Суонси
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
Челси
1 : 3
Астон Вилла
82'
82'
82'
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
82'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Челси
1
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 22:45
Сток Сити
0 : 0
Астон Вилла
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сток Сити
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:05
Астон Вилла
0 : 2
Ливерпуль
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Болтон
1 : 2
Астон Вилла
39'
39'
39'
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
39'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 20:30
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
21.11.2011 21 нояб. 2011 пн 22:59
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
84'
84'
84'
21.11.2011 21 нояб. 2011 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 2
Норвич Сити
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
3
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
Сандерленд
2 : 2
Астон Вилла
20'
20'
20'
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
20'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Сандерленд
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Вест Бромвич
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Астон Вилла
1
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
Манчестер Сити
4 : 1
Астон Вилла
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур