Джон Карью
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
5 сент. 1979 (41) год
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
Сток Сити
0 : 1
Уиган Атлетик
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
0
Уиган Атлетик
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
17.05.2011 17 мая 2011 вт 21:45
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
17.05.2011 17 мая 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:05
Сток Сити
3 : 1
Арсенал
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сток Сити
3
Арсенал
1
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
Блэкпул
0 : 0
Сток Сити
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Блэкпул
0
Сток Сити
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Сток Сити
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Сток Сити
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
28.02.2011 28 февр. 2011 пн 23:00
Сток Сити
1 : 1
Вест Бромвич
28.02.2011 28 февр. 2011 пн 23:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сток Сити
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2011 23 февр. 2011 ср 22:45
Арсенал
1 : 0
Сток Сити
23.02.2011 23 февр. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Сток Сити
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Бирмингем Сити
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 15:45
Сток Сити
3 : 2
Сандерленд
32'
32'
32'
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 15:45
32'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
3
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 0
Сток Сити
50'
50'
50'
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
2
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Фулхэм
2 : 0
Сток Сити
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
2
Сток Сити
0
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Астон Вилла
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Бирмингем Сити
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
06.12.2010 06 дек. 2010 пн 23:00
Ливерпуль
3 : 0
Астон Вилла
06.12.2010 06 дек. 2010 пн 23:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Ливерпуль
3
Астон Вилла
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 15:45
Астон Вилла
2 : 4
Арсенал
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 15:45
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Астон Вилла
2
Арсенал
4
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 15:00
Астон Вилла
0 : 0
Бирмингем Сити
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 15:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Астон Вилла
0
Бирмингем Сити
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
Сандерленд
1 : 0
Астон Вилла
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сандерленд
1
Астон Вилла
0
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 19:30
Астон Вилла
0 : 0
Челси
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 19:30
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Астон Вилла
0
Челси
0
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Астон Вилла
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
минуты: 35' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 35' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 1
Болтон
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
1
Болтон
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур