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Олимпиада
Мартин Лаурсен
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
26 июля 1977 (43) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 1
Астон Вилла
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
4 : 2
Болтон
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Астон Вилла
4
Болтон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Эвертон
2 : 3
Астон Вилла
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
2
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 0
Фулхэм
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Юнайтед
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур