Арман Траоре
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
8 окт. 1989 (31) год
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:00
Ноттингем Форест
4 : 2
Арсенал
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
4
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала