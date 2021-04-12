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Теннис
Олимпиада
Тео Уолкотт
№32
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 марта 1989 (32) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
18'
18'
18'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
18'
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Саутгемптон
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
58'
58'
58'
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
58'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Саутгемптон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
Астон Вилла
3 : 4
Саутгемптон
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
3
Саутгемптон
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Челси
3 : 3
Саутгемптон
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Челси
3
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
Эвертон
4 : 2
Брайтон & Хов
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
4
Брайтон & Хов
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
18:30
Тоттенхэм
0 : 1
Эвертон
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
0
Эвертон
1
был в запасе