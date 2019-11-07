Никлас Бендтнер
№32
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
16 янв. 1988 (33) года
Рост
193
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
Копенгаген
1 : 1
Динамо
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
Динамо
1
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Динамо
1 : 1
Копенгаген
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
1
Копенгаген
1
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Мальме
1 : 1
Копенгаген
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мальме
1
Копенгаген
1
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Копенгаген
1 : 0
Лугано
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Лугано
0
был в запасе