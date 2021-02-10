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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Джек Уилшир
№11
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 янв. 1992 (29) лет
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:45
Бернли
-:-
Борнмут
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Бернли
-
Борнмут
-
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
22:00
Борнмут
2 : 1
Кроули Таун
24'
24'
24'
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
22:00
24'
минуты: 1' - 67'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Борнмут
2
Кроули Таун
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Кубок, 1/16 финала