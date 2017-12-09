Александр Сонг
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
9 сент. 1987 (33) года
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 16:30
Рубин
3 : 1
СКА-Хабаровск
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 14:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:30
Рубин
0 : 0
Динамо
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Динамо
0
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 1
Рубин
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0
Рубин
1
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0
Амкар
1
был в запасе
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
1 : 0
Рубин
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1
Рубин
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 20:00
Рубин
6 : 0
Анжи
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
6
Анжи
0
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 11:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1
Локомотив
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 17:30
ЦСКА
1 : 2
Рубин
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 17:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
1
Рубин
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
60'
60'
60'
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
60'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
Зенит
2 : 1
Рубин
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур