Матье Фламини
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1984 (37) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
2
Вильярреал
2
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
3
Севилья
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:00
Вальядолид
2 : 2
Хетафе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2
Хетафе
2
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 15:00
Хетафе
0 : 2
Леганес
90'
90'
90'
30.03.2019 30 марта 2019 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0
Леганес
2
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:30
Валенсия
0 : 0
Хетафе
78'
78'
78'
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
0
Хетафе
0
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:45
Хетафе
2 : 1
Уэска
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
2
Уэска
1
был в запасе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 18:15
Бетис
1 : 2
Хетафе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
1
Хетафе
2
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 23:00
Эйбар
2 : 2
Хетафе
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
69'
69'
69'
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 15:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3
Сельта
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 15:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
22'
22'
22'
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
был в запасе
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
1
Хетафе
2
был в запасе
21.12.2018 21 дек. 2018 пт 21:30
Жирона
1 : 1
Хетафе
90'
90'
90'
21.12.2018 21 дек. 2018 пт 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Жирона
1
Хетафе
1
был в запасе