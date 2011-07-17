Назир Кажаров
№87
Полузащитник
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Команда
Дружба
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 янв. 1987 (34) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.07.2011 17 июля 2011 вс 18:00
Торпедо
3 : 0
Спартак-Нальчик
89'
89'
89'
17.07.2011 17 июля 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Торпедо
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала