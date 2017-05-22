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Олимпиада
Альберто Джилардино
№19
Нападающий
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 июля 1982 (38) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
германия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2
Палермо
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Пескара
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3
Пескара
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 20 тур
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2
Эмполи
1
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 0
Эмполи
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3
Эмполи
0
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1
Милан
4
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Эмполи
0 : 4
Фиорентина
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0
Фиорентина
4
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
14:30
Пескара
0 : 4
Эмполи
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
14:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0
Эмполи
4
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Эмполи
0 : 0
Рома
67'
67'
67'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
0
Рома
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 11 тур
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
Дженоа
0 : 0
Эмполи
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:30
Эмполи
0 : 3
Ювентус
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
0
Ювентус
3
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 6 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0
Интер
2
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
Торино
0 : 0
Эмполи
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
21:45
Эмполи
2 : 1
Кротоне
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
2
Кротоне
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Эмполи
0 : 1
Сампдория
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0
Сампдория
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур