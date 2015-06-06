Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андреа Пирло
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 мая 1979 (41) год
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
06.06.2015
06 июня 2015
сб
21:45
Ювентус
1 : 3
Барселона
06.06.2015
06 июня 2015
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, Финал
Ювентус
1
Барселона
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, Финал
13.05.2015
13 мая 2015
ср
21:45
Реал
1 : 1
Ювентус
13.05.2015
13 мая 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
Реал
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
05.05.2015
05 мая 2015
вт
21:45
Ювентус
2 : 1
Реал
05.05.2015
05 мая 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
Ювентус
2
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
22.04.2015
22 апр. 2015
ср
21:45
Монако
0 : 0
Ювентус
22.04.2015
22 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Монако
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
14.04.2015
14 апр. 2015
вт
21:45
Ювентус
1 : 0
Монако
14.04.2015
14 апр. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 74'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Ювентус
1
Монако
0
минуты: 1' - 74' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
24.02.2015
24 февр. 2015
вт
22:45
Ювентус
2 : 1
Боруссия
24.02.2015
24 февр. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 37'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Ювентус
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 37' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала