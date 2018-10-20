Йоанн Гуркюфф
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 июля 1986 (34) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
Дижон
1 : 2
Лилль
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1
Лилль
2
был в запасе
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:00
Амьен
1 : 0
Дижон
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
1
Дижон
0
был в запасе
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
Страсбур
3 : 0
Дижон
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
3
Дижон
0
был в запасе
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Дижон
0 : 3
Лион
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
0
Лион
3
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
Дижон
1 : 3
Анжер
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
1
Анжер
3
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Дижон
0 : 2
Кан
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Дижон
0
Кан
2
был в запасе
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:00
Ницца
0 : 4
Дижон
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
0
Дижон
4
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Монпелье
1 : 2
Дижон
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Дижон
2
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур