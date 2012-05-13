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Кларенс Зеедорф
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 апр. 1976 (45) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:45
Кьево
0 : 1
Милан
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Милан
1
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 32 тур
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Милан
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Милан
0 : 0
Наполи
38'
38'
38'
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
0
Наполи
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Лацио
2 : 0
Милан
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
2
Милан
0
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0
Милан
3
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:45
Милан
0 : 1
Интер
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Интер
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:45
Милан
2 : 0
Сиена
52'
52'
52'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2
Сиена
0
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 16 тур
02.12.2011
02 дек. 2011
пт
22:45
Дженоа
0 : 2
Милан
02.12.2011
02 дек. 2011
пт
22:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0
Милан
2
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:45
Милан
4 : 0
Кьево
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
4
Кьево
0
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
Фиорентина
0 : 0
Милан
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
0
Милан
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 12 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
Милан
4 : 0
Катания
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
4
Катания
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 11 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
21:45
Ювентус
2 : 0
Милан
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
Милан
1 : 0
Чезена
4'
63'
4'
63'
4'
63'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
4'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Милан
1 : 1
Удинезе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
21:45
Наполи
3 : 1
Милан
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур