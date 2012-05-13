Дженнаро Гаттузо
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 янв. 1978 (43) года
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 21:45
Интер
4 : 2
Милан
06.05.2012 06 мая 2012 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4
Милан
2
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Милан
2 : 0
Аталанта
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2
Аталанта
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Сиена
1 : 4
Милан
50'
50'
50'
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 35 тур
Сиена
1
Милан
4
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
Милан
1 : 0
Дженоа
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Дженоа
0
был в запасе
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:45
Кьево
0 : 1
Милан
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Милан
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Милан
1 : 2
Фиорентина
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Фиорентина
2
был в запасе
31.03.2012 31 марта 2012 сб 19:00
Катания
1 : 1
Милан
31.03.2012 31 марта 2012 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
1
Милан
1
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
17.03.2012 17 марта 2012 сб 20:00
Парма
0 : 2
Милан
17.03.2012 17 марта 2012 сб 20:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Милан
2
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.09.2011 09 сент. 2011 пт 21:45
Милан
2 : 2
Лацио
09.09.2011 09 сент. 2011 пт 21:45
минуты: 1' - 21'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2
Лацио
2
минуты: 1' - 21' / Италия. Серия А, 2 тур