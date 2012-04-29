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Евро-2020
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Олимпиада
Массимо Оддо
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 июня 1976 (44) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
1 : 2
Парма
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Парма
2
был в запасе
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Катания
1 : 2
Лечче
52'
52'
52'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
Лечче
4 : 2
Рома
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
17'
17'
17'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 27 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
37'
37'
37'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
37'
37'
37'
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3
Лечче
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
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