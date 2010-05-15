Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джузеппе Фавалли
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 янв. 1972 (49) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
Милан
3 : 0
Ювентус
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3
Ювентус
0
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Милан
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
21:45
Милан
1 : 0
Фиорентина
90'
90'
90'
01.05.2010
01 мая 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Милан
2 : 2
Катания
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2
Катания
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 33 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
21:45
Милан
1 : 1
Лацио
28.03.2010
28 марта 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Парма
1 : 0
Милан
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Милан
1 : 1
Наполи
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
22:45
Милан
1 : 0
Кьево
14.03.2010
14 марта 2010
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
06.03.2010
06 марта 2010
сб
22:45
Рома
0 : 0
Милан
06.03.2010
06 марта 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
0
Милан
0
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Милан
3 : 1
Аталанта
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
3
Аталанта
1
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
22:45
Бари
0 : 2
Милан
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Бари
0
Милан
2
был в запасе
12.02.2010
12 февр. 2010
пт
22:45
Милан
3 : 2
Удинезе
12.02.2010
12 февр. 2010
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Милан
1 : 1
Ливорно
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Ливорно
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
Интер
2 : 0
Милан
28'
28'
28'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Милан
4 : 0
Сиена
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4
Сиена
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
22:45
Ювентус
0 : 3
Милан
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
0
Милан
3
был в запасе
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
22:45
Милан
5 : 2
Дженоа
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
5
Дженоа
2
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Милан
0 : 2
Палермо
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
0
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
Милан
3 : 0
Сампдория
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3
Сампдория
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
22:45
Катания
0 : 2
Милан
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
0
Милан
2
был в запасе
Показать все игры