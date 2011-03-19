Марек Янкуловски
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
9 мая 1977 (43) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.03.2011 19 марта 2011 сб 22:45
Палермо
1 : 0
Милан
19.03.2011 19 марта 2011 сб 22:45
минуты: 1' - 18'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Милан
0
минуты: 1' - 18' / Италия. Серия А, 30 тур
05.03.2011 05 марта 2011 сб 22:45
Ювентус
0 : 1
Милан
05.03.2011 05 марта 2011 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
28.02.2011 28 февр. 2011 пн 22:45
Милан
3 : 0
Наполи
28.02.2011 28 февр. 2011 пн 22:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Наполи
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 27 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 20:00
Милан
4 : 0
Парма
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
4
Парма
0
был в запасе
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Милан
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
1
Милан
1
был в запасе
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 22:45
Милан
0 : 0
Лацио
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Лацио
0
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 22:45
Катания
0 : 2
Милан
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 22:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
0
Милан
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 20:00
Сампдория
1 : 1
Милан
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
1
Милан
1
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 22:45
Милан
1 : 0
Фиорентина
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1
Фиорентина
0
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Милан
3 : 1
Палермо
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
3
Палермо
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
Бари
2 : 3
Милан
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Бари
2
Милан
3
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2
Милан
0
был в запасе