Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алессандро Неста
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 марта 1976 (45) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012
06 мая 2012
вс
21:45
Интер
4 : 2
Милан
06.05.2012
06 мая 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Милан
2 : 0
Аталанта
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
19:00
Милан
1 : 0
Дженоа
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:45
Кьево
0 : 1
Милан
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Лацио
2 : 0
Милан
41'
41'
41'
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:45
Милан
0 : 1
Интер
70'
70'
70'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 2
Милан
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
0
Милан
2
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
Фиорентина
0 : 0
Милан
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
Рома
2 : 3
Милан
30'
30'
30'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
30'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
Лечче
3 : 4
Милан
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3
Милан
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
21:45
Милан
3 : 0
Палермо
15'
15'
15'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
21:45
Ювентус
2 : 0
Милан
52'
52'
52'
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2
Милан
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 6 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
Милан
1 : 0
Чезена
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Чезена
0
был в запасе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Милан
1 : 1
Удинезе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
21:45
Наполи
3 : 1
Милан
61'
61'
61'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
09.09.2011
09 сент. 2011
пт
21:45
Милан
2 : 2
Лацио
09.09.2011
09 сент. 2011
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур