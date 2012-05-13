Алессандро Неста
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 марта 1976 (45) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 21:45
Интер
4 : 2
Милан
06.05.2012 06 мая 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Милан
2 : 0
Аталанта
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
Милан
1 : 0
Дженоа
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:45
Кьево
0 : 1
Милан
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Лацио
2 : 0
Милан
41'
41'
41'
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 22:45
Милан
0 : 1
Интер
70'
70'
70'
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 2
Милан
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
0
Милан
2
был в запасе
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:45
Фиорентина
0 : 0
Милан
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 19:00
Рома
2 : 3
Милан
30'
30'
30'
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 19:00
30'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 13:30
Лечче
3 : 4
Милан
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3
Милан
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 21:45
Милан
3 : 0
Палермо
15'
15'
15'
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:45
Ювентус
2 : 0
Милан
52'
52'
52'
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2
Милан
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 6 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
Милан
1 : 0
Чезена
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Чезена
0
был в запасе
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Милан
1 : 1
Удинезе
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 21:45
Наполи
3 : 1
Милан
61'
61'
61'
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
09.09.2011 09 сент. 2011 пт 21:45
Милан
2 : 2
Лацио
09.09.2011 09 сент. 2011 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур