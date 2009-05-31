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Олимпиада
Паоло Мальдини
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 июня 1968 (52) года
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Фиорентина
0 : 2
Милан
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Милан
2 : 3
Рома
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:30
Удинезе
2 : 1
Милан
32'
32'
32'
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
21:30
Милан
1 : 1
Ювентус
10.05.2009
10 мая 2009
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Катания
0 : 2
Милан
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Милан
3 : 0
Палермо
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
3
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
Милан
5 : 1
Торино
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5
Торино
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 32 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
Милан
2 : 0
Лечче
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 40'
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
2
Лечче
0
минуты: 1' - 40' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
Наполи
0 : 0
Милан
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 5
Милан
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
1
Милан
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Милан
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Милан
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
Интер
2 : 1
Милан
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:30
Милан
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1
Реджо-ди-Калабрия
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Милан
1 : 1
Дженоа
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
22:30
Милан
1 : 0
Фиорентина
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
22:30
Рома
2 : 2
Милан
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
22:30
Милан
5 : 1
Удинезе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
5
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
Ювентус
4 : 2
Милан
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
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