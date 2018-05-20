Марко Сторари
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 янв. 1977 (44) года
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Милан
5 : 1
Фиорентина
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
5
Фиорентина
1
был в запасе
13.05.2018 13 мая 2018 вс 19:00
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2018 13 мая 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1
Милан
1
был в запасе
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
Милан
4 : 1
Верона
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4
Верона
1
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:45
Милан
0 : 1
Беневенто
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0
Беневенто
1
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Торино
1 : 1
Милан
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Милан
1
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Милан
0 : 0
Наполи
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
Милан
1 : 1
Сассуоло
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Сассуоло
1
был в запасе
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
Милан
0 : 0
Интер
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Интер
0
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 21:45
Ювентус
3 : 1
Милан
31.03.2018 31 марта 2018 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Милан
1
был в запасе
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Милан
3 : 2
Кьево
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
3
Кьево
2
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:00
Дженоа
0 : 1
Милан
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Милан
1
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:00
Милан
0 : 2
Аталанта
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Аталанта
2
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 14:30
Верона
3 : 0
Милан
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3
Милан
0
был в запасе
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2
Милан
2
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Милан
0 : 0
Торино
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
0
Торино
0
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:45
Наполи
2 : 1
Милан
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2
Милан
1
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0
Милан
2
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
Милан
0 : 2
Ювентус
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0
Ювентус
2
был в запасе
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Кьево
1 : 4
Милан
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1
Милан
4
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Милан
0 : 0
Дженоа
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0
Дженоа
0
был в запасе