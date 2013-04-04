Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Вильям Галлас
№36
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 авг. 1977 (43) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
04.04.2013
04 апр. 2013
чт
22:05
Тоттенхэм
2 : 2
Базель
29'
29'
29'
04.04.2013
04 апр. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Тоттенхэм
2
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
14.03.2013
14 марта 2013
чт
21:00
Интер
4 : 1
Тоттенхэм
75'
75'
75'
14.03.2013
14 марта 2013
чт
21:00
75'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Интер
4
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
07.03.2013
07 марта 2013
чт
23:05
Тоттенхэм
3 : 0
Интер
07.03.2013
07 марта 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Тоттенхэм
3
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
Лион
1 : 1
Тоттенхэм
65'
65'
65'
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лион
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Лион
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Тоттенхэм
2
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала