Филипп Сендерос
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
14 февр. 1985 (36) лет
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:45
Саутгемптон
6 : 1
Астон Вилла
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Саутгемптон
6
Астон Вилла
1
был в запасе
09.05.2015 09 мая 2015 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 0
Вест Хэм
09.05.2015 09 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
0
был в запасе
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Астон Вилла
3 : 2
Эвертон
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Астон Вилла
3
Эвертон
2
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:30
Манчестер Сити
3 : 2
Астон Вилла
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
2
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 0
Астон Вилла
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:30
Астон Вилла
0 : 2
Манчестер Сити
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Челси
3 : 0
Астон Вилла
61'
61'
61'
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Челси
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 3
Арсенал
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:30
Ливерпуль
0 : 1
Астон Вилла
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Ливерпуль
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 15:30
Астон Вилла
2 : 1
Халл Сити
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
2
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 14:45
Астон Вилла
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
67'
67'
67'
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
Сток Сити
0 : 1
Астон Вилла
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сток Сити
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур