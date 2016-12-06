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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коло Туре
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
19 марта 1981 (40) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. фнл
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2011/2012
06.12.2016
06 дек. 2016
вт
22:45
Манчестер Сити
1 : 1
Селтик
06.12.2016
06 дек. 2016
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Манчестер Сити
1
Селтик
1
был в запасе
19.10.2016
19 окт. 2016
ср
21:45
Селтик
0 : 2
Боруссия
19.10.2016
19 окт. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Селтик
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
Селтик
3 : 3
Манчестер Сити
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Селтик
3
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур