Коло Туре
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
19 марта 1981 (40) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2016 06 дек. 2016 вт 22:45
Манчестер Сити
1 : 1
Селтик
06.12.2016 06 дек. 2016 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Манчестер Сити
1
Селтик
1
был в запасе
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
Селтик
0 : 2
Боруссия
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Селтик
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
Селтик
3 : 3
Манчестер Сити
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Селтик
3
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур