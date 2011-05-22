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Олимпиада
Йенс Леманн
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 нояб. 1969 (51) год
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2010/2011
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
Фулхэм
2 : 2
Арсенал
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2
Арсенал
2
был в запасе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Арсенал
1 : 2
Астон Вилла
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
1
Астон Вилла
2
был в запасе
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:05
Сток Сити
3 : 1
Арсенал
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сток Сити
3
Арсенал
1
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:05
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Болтон
2 : 1
Арсенал
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Болтон
2
Арсенал
1
был в запасе
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
Тоттенхэм
3 : 3
Арсенал
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
3
Арсенал
3
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
Арсенал
1 : 1
Ливерпуль
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
1
Ливерпуль
1
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
15:30
Блэкпул
1 : 3
Арсенал
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкпул
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:30
Арсенал
0 : 0
Блэкберн
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Арсенал
0
Блэкберн
0
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Арсенал
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Бромвич
2
Арсенал
2
был в запасе