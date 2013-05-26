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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Рауль Тамудо
№23
Нападающий
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Команда
Сабадель
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 окт. 1977 (43) года
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
13:00
Леванте
2 : 3
Райо Вальекано
19.05.2013
19 мая 2013
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2
Райо Вальекано
3
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
18:00
Сарагоса
3 : 0
Райо Вальекано
05.05.2013
05 мая 2013
вс
18:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
3
Райо Вальекано
0
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Осасуна
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2
Осасуна
2
был в запасе
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
22:00
Мальорка
1 : 1
Райо Вальекано
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
22:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1
Райо Вальекано
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Эспаньол
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
2
Эспаньол
0
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
14:00
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
14:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 25 тур