Рауль Тамудо
№23
Нападающий
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Команда
Сабадель
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 окт. 1977 (43) года
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
19.05.2013 19 мая 2013 вс 13:00
Леванте
2 : 3
Райо Вальекано
19.05.2013 19 мая 2013 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2
Райо Вальекано
3
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
Сарагоса
3 : 0
Райо Вальекано
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
3
Райо Вальекано
0
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Осасуна
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2
Осасуна
2
был в запасе
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 22:00
Мальорка
1 : 1
Райо Вальекано
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 22:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1
Райо Вальекано
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Эспаньол
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
2
Эспаньол
0
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 14:00
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 14:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 25 тур