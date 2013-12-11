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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Альберт Риера
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 апр. 1982 (38) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2008/2009
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
16:00
Галатасарай
1 : 0
Ювентус
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
Реал
4 : 1
Галатасарай
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
минуты: 67' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Реал
4
Галатасарай
1
минуты: 67' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
84'
84'
84'
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
Галатасарай
3 : 1
Копенгаген
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
3
Копенгаген
1
был в запасе
02.10.2013
02 окт. 2013
ср
21:45
Ювентус
2 : 2
Галатасарай
02.10.2013
02 окт. 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 60'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ювентус
2
Галатасарай
2
минуты: 1' - 60' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
Галатасарай
1 : 6
Реал
85'
85'
85'
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
1
Реал
6
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур