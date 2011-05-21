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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Иван Де Ла Пенья
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 мая 1976 (44) года
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Эспаньол
2 : 3
Севилья
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2
Севилья
3
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
20:00
Вильярреал
4 : 0
Эспаньол
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
20:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
4
Эспаньол
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 2 тур