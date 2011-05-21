Иван Де Ла Пенья
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 мая 1976 (44) года
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:55
Эспаньол
2 : 3
Севилья
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:55
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2
Севилья
3
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 20:00
Вильярреал
4 : 0
Эспаньол
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 20:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
4
Эспаньол
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 2 тур