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Олимпиада
Пабло Хавьер Сабалета
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 янв. 1985 (36) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
1
Вест Хэм
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
был в запасе
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
23:00
Ливерпуль
3 : 2
Вест Хэм
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
3
Вест Хэм
2
был в запасе
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
22:30
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
22:30
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
был в запасе
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 2
Ливерпуль
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0
Ливерпуль
2
был в запасе
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Лестер Сити
4 : 1
Вест Хэм
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
4
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
90'
90'
90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
23:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
4
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
89'
89'
89'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
был в запасе
09.12.2019
09 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
09.12.2019
09 дек. 2019
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
3
был в запасе
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Вест Хэм
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Вест Хэм
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
0
Вест Хэм
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:30
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Вест Хэм
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Бернли
3
Вест Хэм
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
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