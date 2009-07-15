Клементе Хуан Родригес
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
31 июля 1981 (39) лет
Рост
167
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 19:00
Краснодар
1 : 2
Спартак
15.07.2009 15 июля 2009 ср 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Краснодар
1
Спартак
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Кубок, 1/16 финала