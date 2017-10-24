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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марк Торрехон
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 февр. 1986 (35) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
19:30
Байер
4 : 1
Унион
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
4
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала