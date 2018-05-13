Серхио Санчес
№20
Защитник
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Команда
Кадис
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 апр. 1986 (35) лет
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:15
Эспаньол
4 : 1
Малага
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
4
Малага
1
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:15
Атлетико
0 : 2
Эспаньол
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
0
Эспаньол
2
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 13:00
Жирона
0 : 2
Эспаньол
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Жирона
0
Эспаньол
2
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1
Эспаньол
0
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
Бетис
3 : 0
Эспаньол
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Эспаньол
0
был в запасе
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
был в запасе
13.10.2017 13 окт. 2017 пт 22:00
Эспаньол
0 : 0
Леванте
13.10.2017 13 окт. 2017 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
0
Леванте
0
был в запасе
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 21:45
Реал
2 : 0
Эспаньол
65'
65'
65'
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Эспаньол
4 : 1
Депортиво
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
4
Депортиво
1
был в запасе
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 21:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
0
Эспаньол
0
был в запасе