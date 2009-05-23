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Олимпиада
Хесус Мария Гомес Лакрус
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 апр. 1978 (42) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Альмерия
0 : 3
Эспаньол
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Альмерия
0
Эспаньол
3
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
3 : 1
Депортиво
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
3
Депортиво
1
был в запасе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:55
Вильярреал
1 : 0
Эспаньол
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1
Эспаньол
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
21:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0
Севилья
2
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
1
Эспаньол
1
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1
Рекреативо
1
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
76'
76'
76'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Малага
4 : 0
Эспаньол
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Малага
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:55
Эспаньол
2 : 3
Атлетико
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
2
Атлетико
3
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:00
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
62'
62'
62'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе