Идрисс Камени
№13
Вратарь
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Камерун
Дата рождения
18 февр. 1984 (37) лет
Рост
186
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.08.2018 14 авг. 2018 вт 21:00
Фенербахче
1 : 1
Бенфика
14.08.2018 14 авг. 2018 вт 21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Фенербахче
1
Бенфика
1
был в запасе
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 22:00
Бенфика
1 : 0
Фенербахче
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Бенфика
1
Фенербахче
0
был в запасе