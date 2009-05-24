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Евро-2020
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Олимпиада
Хуан Карлос Менсегес
№10
Нападающий
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Команда
Сан-Лоренсо
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
18 февр. 1984 (37) лет
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Блэкберн
0 : 0
Вест Бромвич
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Блэкберн
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
15:30
Вест Бромвич
0 : 2
Ливерпуль
17.05.2009
17 мая 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уиган Атлетик
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Бромвич
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
88'
88'
88'
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
88'
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
03.03.2009
03 марта 2009
вт
22:45
Вест Бромвич
1 : 3
Арсенал
03.03.2009
03 марта 2009
вт
22:45
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Бромвич
1
Арсенал
3
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
15:45
Эвертон
2 : 0
Вест Бромвич
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Эвертон
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе