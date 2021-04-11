Эдин Джеко
№9
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
17 марта 1986 (35) лет
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
2 : 0
Рома
69'
69'
69'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
72'
72'
72'
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
72'
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
71'
71'
71'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
71'
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
3'
3'
3'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
3'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
Рома
3 : 1
Торино
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 5
Рома
10'
10'
10'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
10'
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Рома
0 : 0
Сассуоло
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4
Рома
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 9 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
Рома
2 : 0
Фиорентина
24'
24'
24'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
2
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
Милан
3 : 3
Рома
14'
14'
14'
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
14'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:45
Рома
5 : 2
Беневенто
35', 78'
35', 78'
35', 78'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:45
35', 78'
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5
Беневенто
2
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 4 тур