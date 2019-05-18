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Материалы
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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
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Олимпиада
Саша Ритер
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 марта 1983 (38) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Штутгарт
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
0
Штутгарт
0
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
Шальке-04
0 : 1
РБ Лейпциг
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе
08.03.2019
08 марта 2019
пт
22:30
Вердер
4 : 2
Шальке-04
08.03.2019
08 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
4
Шальке-04
2
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
Штутгарт
1 : 3
Шальке-04
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
1
Шальке-04
3
был в запасе