Саша Ритер
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 марта 1983 (38) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Шальке-04
0 : 0
Штутгарт
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
0
Штутгарт
0
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:30
Шальке-04
0 : 1
РБ Лейпциг
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе
08.03.2019 08 марта 2019 пт 22:30
Вердер
4 : 2
Шальке-04
08.03.2019 08 марта 2019 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
4
Шальке-04
2
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
Штутгарт
1 : 3
Шальке-04
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
1
Шальке-04
3
был в запасе