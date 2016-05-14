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Материалы
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Евро-2020
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Олимпиада
Патрик Платинс
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 апр. 1983 (37) лет
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Дармштадт
0 : 2
Боруссия
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
0
Боруссия
2
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:30
Боруссия
3 : 2
Дармштадт
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
3
Дармштадт
2
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
17:30
Дармштадт
0 : 4
Герта
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
0
Герта
4
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
19:30
Айнтрахт
0 : 1
Дармштадт
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0
Дармштадт
1
был в запасе
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
Дармштадт
0 : 0
Хоффенхайм
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Шальке-04
1 : 1
Дармштадт
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1
Дармштадт
1
был в запасе
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Дармштадт
2 : 2
Ганновер-96
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
2
Ганновер-96
2
был в запасе