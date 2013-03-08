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Симон Йенцш
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 мая 1976 (44) года
Рост
196
Вес
97
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
08.03.2013
08 марта 2013
пт
22:30
Аугсбург
1 : 2
Нюрнберг
08.03.2013
08 марта 2013
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
1
Нюрнберг
2
был в запасе
02.03.2013
02 марта 2013
сб
17:30
Вердер
0 : 1
Аугсбург
02.03.2013
02 марта 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
0
Аугсбург
1
был в запасе
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Хоффенхайм
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Аугсбург
1 : 3
Боруссия
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Аугсбург
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
21:30
Аугсбург
0 : 2
Гамбург
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
0
Гамбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:30
Нюрнберг
0 : 0
Аугсбург
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
0
Аугсбург
0
был в запасе
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
Фортуна
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0
Фортуна
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур